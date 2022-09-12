Президент ЕБРР встретилась с руководством ГНФАР

Руководство Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) провело в Баку встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо и возглавляемой ею делегацией.

Руководство Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) провело в Баку встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо и возглавляемой ею делегацией.

Об этом Report сообщили в ГНФАР.

Согласно информации, в рамках встречи делегации ЕБРР была предоставлена обширная информация об инвестиционной политике и основных направлениях инвестиционного портфеля, реализуемого Фондом, а также о роли Фонда в обеспечении макроэкономической стабильности в стране.

Одиль Рено-Бассо высказала свое мнение о дальнейшей планах представляемой ею организации в Азербайджане и потенциальных направлениях сотрудничества между структурами.