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Президент: До конца года расходы на Карабах и Восточный Зангезур составят примерно 12 млрд манатов

Президент: До конца года расходы на Карабах и Восточный Зангезур составят примерно 12 млрд манатов Члены правительства и другие должностные лица регулярно направляются в освобожденные районы. Мы все делаем в плановом порядке, там применяются и должны применяться самые высокие стандарты. В целом, согласно предусмотренной инвестиционной программе до конц
Финансы
11 июля 2023 г. 18:31
Президент: До конца года расходы на Карабах и Восточный Зангезур составят примерно 12 млрд манатов

Члены правительства и другие должностные лица регулярно направляются в освобожденные районы. Мы все делаем в плановом порядке, там применяются и должны применяться самые высокие стандарты. В целом, согласно предусмотренной инвестиционной программе до конца этого года мы обеспечим расходование на Карабах и Восточный Зангезур средств в размере около 12 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны за шесть месяцев этого года.

Глава государства подчеркнул, что реализация всех работ ведется за счет Азербайджана. "За исключением двух школ, все остальные инфраструктурные и строительные работы осуществляются за счет бюджета Азербайджана и азербайджанскими государственными компаниями. Одновременно, более десяти мечетей Фонд Гейдара Алиева заново строит или же капитально их восстанавливает", - отметил президент Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "İlin sonunadək Qarabağ və Şərqi Zəngəzura təqribən 12 milyard manat vəsaitin xərclənməsini təmin edəcəyik"

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