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Президент: До конца года инфляция может снизиться до однозначной цифры

Президент: До конца года инфляция может снизиться до однозначной цифры Конечно же, инфляция, выраженная двузначным числом, должна заставить нас задуматься. Надеюсь, что до конца года инфляция может снизиться до однозначной цифры.
Финансы
11 июля 2023 г. 18:20
Президент: До конца года инфляция может снизиться до однозначной цифры

Конечно же, инфляция, выраженная двузначным числом, должна заставить нас задуматься. Надеюсь, что до конца года инфляция может снизиться до однозначной цифры.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны за шесть месяцев этого года.

Глава государства отметил, что наряду с естественными причинами инфляции, имеются и субъективные причины. "Они должны быть более серьезно изучены. Необходимо внести предложения относительно шагов, которые нужно предпринять до конца года. Потому что на фоне общего экономического потенциала Азербайджана и результатов, достигнутых в экономической сфере, инфляция на уровне 12 процентов, конечно же, нежелательна", - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "İlin sonunadək inflyasiya birrəqəmli səviyyəyə düşə bilər"

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