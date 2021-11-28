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Президент: До 2030 года планируем сократить внешний долг Азербайджана до 10 процентов

Президент: До 2030 года планируем сократить внешний долг Азербайджана до 10 процентов "В последние 18 лет экономика Азербайджана стремительно развивалась, валовой внутренний продукт увеличился более чем втрое".
Финансы
28 ноября 2021 г. 13:42
Президент: До 2030 года планируем сократить внешний долг Азербайджана до 10 процентов

"В последние 18 лет экономика Азербайджана стремительно развивалась, валовой внутренний продукт увеличился более чем втрое".

Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал во время выступления на XV Саммите Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде.

"В результате широкомасштабных реформ в Азербайджане создан благоприятный инвестиционный климат. В отчете Doing Business Всемирного банка Азербайджан занял 28-е место среди 190 стран. В экономику Азербайджана вложены инвестиции в объеме 280 миллиардов долларов США, половина из которых являются иностранными инвестициями.

Наши стратегические валютные резервы в 6 раз превышают внешний государственный долг.

Внешний долг Азербайджана составляет лишь 17,3 процента валового внутреннего продукта страны. До 2030 года мы планируем снизить эту цифру до 10 процентов", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijan eyes decresing external debt by 2030, says President Aliyev
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycanın xarici borcunu 2030-cu ilin sonuna qədər endirməyi planlaşdırırıq"

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