Президент Чехии: Такое отличное финансовое положение, как в Азербайджане, есть далеко не во всех странах

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ "Азербайджан является для нас важной страной с точки зрения экспорта. Мы импортируем из Азербайджана около 30 процентов нефти".

Как сообщает Report, об этом на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил президент Чехии Милош Земан.

"Азербайджан является близкой для нас страной и по другим причинам. Численность нашего населения, можно сказать, одинаковая. Темпы экономического роста вполне удовлетворительные. А уровень безработицы низок. Но хочу отметить еще один вопрос. Президент Алиев из скромности не сказал об этом. Азербайджан является страной, выполняющей свои обязательства. Могу заверить вас в том, что такое отличное финансовое положение, как в Азербайджане, есть далеко не во всех странах. Что касается страхования деятельности, осуществляемой нами на территории Азербайджана, мне сообщили, что никаких нарушений работы или страхового случая не было. Господин Президент, я высоко оцениваю это. Все это еще больше повышает доверие к Азербайджану по сравнению со странами, которые всем известны, но которые не называются.

Мы также обсудили ряд экономических и торговых вопросов. Хочу отметить, что чешские бизнесмены с успехом вложили инвестиции в первый этап железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. Начинается уже второй этап строительства. Надеюсь, что наше сотрудничество будет успешным и в этой области. С точки зрения инфраструктуры этот проект достаточно широкомасштабный. Глава исполнительной власти Гянджи – второго города Азербайджана - обратился к Чешской Республике по вопросу городского транспорта, в том числе трамваев низкого напряжения, так как первое предложение, представленное страной, которую не буду называть, чтобы никого не обидеть, было неприемлемым. Предложение Чехии оказалось более приемлемым. Конечно, мы готовы к сотрудничеству и в традиционных для нас сферах, в частности, в области оборонной промышленности, а также в вопросе радаров и других видов вооружения для полицейских сил Азербайджана.

Как указывается в подписанном документе, мы открыты к сотрудничеству в сельскохозяйственной сфере. Как нам известно, в этой сфере Азербайджан экспортирует часть своей продукции и является страной, обеспечивающей себя в этом отношении. Могу привести десятки других примеров. Но думаю, что мы сможем поговорить о них на завтрашнем бизнес-форуме. Желаю видеть всех вас на этом мероприятии. Не хотелось бы опережать тех, кто завтра будет говорить об этом более обстоятельно.

В заключение хочу сообщить, что я пригласил господина Президента с визитом в Чешскую Республику. Отмечу, что буду очень рад, если под руководством Президента ряд азербайджанских инвестиций будет вложен и в Чешскую Республику. В нашей стране есть гостиницы и курорты, другие приемлемые с точки зрения инвестирования места. Можете быть абсолютно уверены в том, что вложенные в Чехии финансовые инвестиции оправдают себя. В этом отношении Чешская Республика является достаточно безопасным местом в Центральной Европе. Естественно, мы будем встречаться и в рамках других мероприятий. Но со всей искренность желаю нашей будущей встречи в Праге. Уверен, что эта встреча состоится, и мы сможем отметить новые шаги в экономической сфере", - сказал Милош Земан.