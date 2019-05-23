Президент ЧБТР прокомментировал участие в приватизации Международного банка Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

"Если правительство Азербайджана обратится к Черноморскому банку торговли и развития (ЧБТР), то банк готов поддержать развитие туризма и других сфер в стране".

Об этом Report сказал в эксклюзивном интервью президент Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Дмитрий Панкин в рамках состоявшегося в Нур-Султане Астанинского экономического форума (AEF-2019).

По состоянию на 30 апреля 2019 года, ЧБТР утвердил по Азербайджану 40 операций на общую сумму 415,4 млн евро. Из этих средств 56,6% было выделено финансовому, 22,6% - энергетическому, 10,9% - потребительскому сектору, а 10% - сфере недвижимости.

Панкин особо подчеркнул поддержку Черноморским банком финансового сектора Азербайджана, в частности, деятельности Международного банка Азербайджана (МБА) и Accessbank.

Президент ЧБТР также затронул вопрос возможного участия в покупке акций МБА: "В результате реструктуризации наших долгов мы приобрели акции некоторых банков. Но это не является нашим стратегическим видением. Мы можем оказать финансовую поддержку банковскому сектору, но покупка доли в банках не входит в нашу стратегию".

Напомним, что в 2008 году Азербайджан увеличил свою долю в капитале ЧБТР с 2% до 5%.

Черноморский банк торговли и развития - международная финансово-кредитная организация. Банк был создан государствами-членами Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) - Албанией, Азербайджаном, Арменией, Болгарией, Грузией, Молдовой, Румынией, Российской Федерацией, Турцией, Грецией и Украиной. Азербайджан в Совете управляющих банка представлен министром финансов Самиром Шарифовым. Штаб-квартира ЧБТР расположена в Салониках (Греция).

Уставный капитал ЧБТР составляет 3,45 млрд евро.