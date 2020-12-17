Президент ЧБТР о влиянии коронакризиса на финансовые операции в странах-членах

"Мы наблюдаем рост спроса на прямое корпоративное кредитование и поддержку МСП через местные финансовые учреждения"

В Черноморском регионе (как и во всем мире) в 2020 году произойдет сокращение, скорее всего, более чем на 5%.

Как передает Report, об этом сообщил президент Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Дмитрий Панкин в интервью «Интерфакс Украина».

«Однако из-за низкой базы мы ожидаем восстановления в 2021 году и, вероятно, в 2022 году, что приведет к росту в среднем на 3-3,5% в 2021-2022 годах», - сказал Д.Панкин.

По его словам, в связи с быстрым распространением коронавируса все макроэкономические прогнозы были радикально пересмотрены в сторону понижения: «Мощная вторая волна пандемии добавила неопределенности, хотя масштабные пакеты финансовых и денежно-кредитных стимулов, развернутые правительствами и центральными банками, оказались полезными. Быстрая разработка вакцин в нескольких странах помогла улучшить настроения на рынке. За последний месяц макроэкономические перспективы улучшились, но при этом сохраняется серьезная неопределенность».

Президент банка подчеркнул, что несмотря на сокращение, наблюдавшееся в 2020 году, спрос на финансирование ЧБТР по-прежнему остается высоким, которое ЧБТР с радостью предоставляет, хотя характер спроса изменился.

«Многие крупномасштабные инвестиции были отложены или даже отменены, и мы наблюдаем рост спроса на прямое корпоративное кредитование и поддержку МСП через местные финансовые учреждения. Мы ожидаем, что этот спрос будет расти по мере восстановления экономики в 2021 и 2022 годах параллельно с восстановлением более крупных инвестиций и инфраструктурных операций.

Напомним, что среднесрочная стратегия банка для Азербайджана на 2019-2022 годы предполагает увеличение финансирования инфраструктурных проектов в странах-членах.

Отметим, что капитал Азербайджана, являющегося одной из 11 стран-членов банка, в этом финансовом учреждении составляет 100 млн евро. Это 5,03% от общего капитала ЧБТР с капиталом в 1 млрд 990 млн евро.