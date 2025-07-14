Президент: ЧБТР изучает механизмы финансирования в нацвалюте Азербайджана через внутренние и внешние облигации

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) рассматривает различные юридические и финансовые механизмы для финансирования в манатах, как за счет новых выпусков облигаций внутри Азербайджана, так и за его пределами.

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) рассматривает различные юридические и финансовые механизмы для финансирования в манатах, как за счет новых выпусков облигаций внутри Азербайджана, так и за его пределами.

Об этом в интервью Report сказал президент ЧБТР Серхат Кёксал.

С.Кёксал подчеркнулл, что ЧБТР стал первым международным финансовым институтом, разместившим манатные облигации на внутреннем рынке, что стало важным шагом в поддержке усилий правительства Азербайджана по дедолларизации экономики.

"Эта инициатива также способствовала развитию рынка капитала и укреплению устойчивости финансового сектора страны", - заявил он.

По словам президента банка, как и в других аспектах их деятельности, ЧБТР реагирует на конкретные запросы и потребности в странах-участницах.

"Ранее мы выпустили манатные облигации в ответ на существующий спрос и при наличии соответствующей нормативно-правовой базы. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию с местными регуляторами и созданию благоприятных рыночных условий" - отметил С.Кёксал.

Он подчеркнул, что в настоящее время ЧБТР продолжает отслеживать интерес к национальной валюте со стороны финансовых учреждений и корпоративного сектора.

"В этой связи рассматриваются различные юридические и финансовые механизмы, которые позволяют нам предоставлять финансирование в манатах, как за счет новых выпусков облигаций внутри страны, так и за ее пределами. Каждое такое решение оценивается индивидуально - в зависимости от текущих рыночных условий, макроэкономической ситуации и потребностей клиентов. Наша цель заключается в обеспечении доступа к национальной валюте на устойчивой и выгодной для всех сторон основе", - подчеркнул С.Кёксал.

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