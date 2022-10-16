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Президент Бундесбанка: ЕЦБ необходимо повысить ставки, чтобы обуздать инфляцию

Президент Бундесбанка: ЕЦБ необходимо повысить ставки, чтобы обуздать инфляцию Президент Германского федерального банка (Бундесбанка) Йоахим Нагель заявил, что ЕЦБ требуется еще больше повышения ставок для обуздания инфляции, а также рассмотреть возможность сокращения своего бюджета.
Финансы
16 октября 2022 г. 01:18
Президент Бундесбанка: ЕЦБ необходимо повысить ставки, чтобы обуздать инфляцию

ЕЦБ требуется еще больше повышения ставок для обуздания инфляции, а также рассмотреть возможность сокращения своего бюджета.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом во время выступления в Вашингтоне заявил президент Германского федерального банка (Бундесбанка) Йоахим Нагель.

"Дальнейшие повышения процентных ставок будет необходимо, чтобы вернуть уровень инфляции к 2% в среднесрочной перспективе", - сказал он.

При этом необходимо ужесточение и денежно-кредитной политики, поскольку инфляция, по словам президента, останется высокой.

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