Президент Бундесбанка: ЕЦБ необходимо повысить ставки, чтобы обуздать инфляцию

Президент Германского федерального банка (Бундесбанка) Йоахим Нагель заявил, что ЕЦБ требуется еще больше повышения ставок для обуздания инфляции, а также рассмотреть возможность сокращения своего бюджета.

ЕЦБ требуется еще больше повышения ставок для обуздания инфляции, а также рассмотреть возможность сокращения своего бюджета.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом во время выступления в Вашингтоне заявил президент Германского федерального банка (Бундесбанка) Йоахим Нагель.

"Дальнейшие повышения процентных ставок будет необходимо, чтобы вернуть уровень инфляции к 2% в среднесрочной перспективе", - сказал он.

При этом необходимо ужесточение и денежно-кредитной политики, поскольку инфляция, по словам президента, останется высокой.