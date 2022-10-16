Президент Бундесбанка: ЕЦБ необходимо повысить ставки, чтобы обуздать инфляцию

ЕЦБ требуется еще больше повышения ставок для обуздания инфляции, а также рассмотреть возможность сокращения своего бюджета.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом во время выступления в Вашингтоне заявил президент Германского федерального банка (Бундесбанка) Йоахим Нагель.
"Дальнейшие повышения процентных ставок будет необходимо, чтобы вернуть уровень инфляции к 2% в среднесрочной перспективе", - сказал он.
При этом необходимо ужесточение и денежно-кредитной политики, поскольку инфляция, по словам президента, останется высокой.