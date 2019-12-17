Президент Азербайджана утвердил госбюджет на 2020 год

Президент Азербайджана утвердил госбюджет на 2020 год

17 декабря, 2019 09:14

https://report.az/storage/news/5da37b08681b383f8d1a0891eb05a642/67fbca1c-9f14-4367-a778-7a9dd020aa8d_292.jpg Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил госбюджет на 2020 год. Как сообщает Report, доходы госбюджета Азербайджана на 2020 год утверждены на уровне 24 млрд 134,5 млн манатов, расходы - 26 млрд 894,7 млн манатов.

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