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Президент Азербайджана утвердил госбюджет на 2020 год

Президент Азербайджана утвердил госбюджет на 2020 год

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил госбюджет на 2020 год.

Как сообщает Report, доходы госбюджета Азербайджана на 2020 год утверждены на уровне 24 млрд 134,5 млн манатов, расходы - 26 млрд 894,7 млн манатов. 

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