Президент Азербайджана поручил предпринять шаги для расширения объемов безналичных платежей

В вопросе расширения безналичных платежей следует предпринять очень серьезные шаги.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на вчерашнем совещании по вопросам социально-экономической сферы.

"По имеющейся у меня информации, число POS-терминалов не растет. Эта проблема должна найти свое решение. Поскольку низкий уровень безналичных платежей подпитывает теневую экономику. Борьба с теневой экономикой является для нас одной из главных задач. В этом направлении были предприняты важные шаги. Заключено более 100 тыс. трудовых договоров. Низкий уровень безналичных платежей недопустим. Я поручаю проанализировать эту проблему и предпринять серьезные шаги. Общая сумма безналичных платежей в Азербайджане составляет 2 млрд 300 млн долларов", - сказал президент.