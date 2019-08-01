Президент Азербайджана: Рост ненефтяной промышленности составил 15,7% в первом полугодии

Экономика страны выросла на 2,4%, ненефтяной сектор - на 3,2% в первом полугодии этого года.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на вчерашнем совещании по вопросам социально-экономической сферы.

Глава государства отметил рост показателей в ненефтяной промышленности на 15,7%.

По его словам, в рекордном развитии ненефтяного сектора промышленности большая роль запущенных в этом году крупных предприятий: "Как вы знаете, введены в эксплуатацию карбамидный завод, SOCAR-Polymer, их производственные мощности довольно велики. В то же время предпринимаются шаги для развития малого и среднего предпринимательства. Таким образом, рост в ненефтяной промышленности на 15,7% за шесть месяцев, безусловно, является очень положительным явлением".