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Президент Азербайджана: В государственном бюджете образовался профицит

Президент Азербайджана: В государственном бюджете образовался профицит "Дополнительную прибыль, получаемую в результате проводимых сегодня реформ, мы направляем, в первую очередь, на улучшение уровня жизни людей".
Финансы
14 сентября 2021 г. 15:06
Президент Азербайджана: В государственном бюджете образовался профицит
Президент Ильхам Алиев

"Дополнительную прибыль, получаемую в результате проводимых сегодня реформ, мы направляем, в первую очередь, на улучшение уровня жизни людей".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече в видеоформате с главой Исполнительной власти Джалилабадского района Рафиком Джалиловым и главой Исполнительной власти Шамкирского района Рашадом Тагиевым.

"Идет девятый месяц года. Но благодаря прозрачности, реформам в государственном бюджете образовался профицит, значительную часть которого мы вновь направляем на социальную защиту людей", - добавил глава государства.

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Версия на английском языке There is surplus in state budget, President Ilham Aliyev says
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Dövlət büdcəsində profisit yaranıb"

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