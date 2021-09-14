Президент Азербайджана: В государственном бюджете образовался профицит

"Дополнительную прибыль, получаемую в результате проводимых сегодня реформ, мы направляем, в первую очередь, на улучшение уровня жизни людей".

"Дополнительную прибыль, получаемую в результате проводимых сегодня реформ, мы направляем, в первую очередь, на улучшение уровня жизни людей".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече в видеоформате с главой Исполнительной власти Джалилабадского района Рафиком Джалиловым и главой Исполнительной власти Шамкирского района Рашадом Тагиевым.

"Идет девятый месяц года. Но благодаря прозрачности, реформам в государственном бюджете образовался профицит, значительную часть которого мы вновь направляем на социальную защиту людей", - добавил глава государства.