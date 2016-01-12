Президент Азербайджана: В банковском секторе должны быть проведены реформы

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ "Необходимо принять дополнительные меры по улучшению бизнес-среды". Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе заседания Кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития в 2015 году и предстоящим задачам.

Президент отметил, что в прошлом году на льготных условиях было выдано кредитов на сумму около 250 млн. манатов. Большая часть их была предоставлена аграрному сектору, регионам. Льготные кредиты выданы 5 240 предпринимателям.

"В нынешнем году эта политика должна быть продолжена. Конечно, сейчас наши финансовые возможности не такие, как в прежние годы, но мы обязательно должны организовать средства для данной сферы, так как это – инвестиции, вкладываемые в реальный сектор экономики. В этом инвестировании полностью отражается государственная политика, так как мы должны развивать необходимые для государства отрасли, чтобы выращивать продукцию, способную заменить импорт, экспортоспособную продукцию. Поэтому целенаправленное предоставление льготных кредитов играет позитивную роль. В государственном бюджете на нынешний год для этих целей должны быть выделены средства, по меньшей мере, на уровне прошлого года. Если учесть, что значительная часть этих кредитов выдается за счет ранее взятых и погашенных кредитов, то бюджетная нагрузка здесь будет не такой уж большой. А если и будет, то все равно, это – очень важная и рентабельная сфера", - заявил президент.

По его словам, частным банкам необходимо выделять кредиты больше для реального сектора экономики. "Государство поддерживает частные банки. В целом, в банковском секторе должны быть проведены реформы. В банковском секторе необходимо провести консолидацию. Частные банки должны активнее участвовать в развитии экономики страны. Конечно, частные банки должны получать доход. Другие инструменты для них, возможно, могут быть более привлекательными. Но государственные интересы превыше всего. Поэтому частным банкам необходимо рекомендовать выделять средства больше для реального сектора экономики. Если сегодня посмотреть на их кредитный портфель, то можно увидеть, что на реальный сектор экономики выделяется больше средств. Но я считаю, что мы должны усилить эту политику, так как стоящие сегодня перед нашей страной основные задачи заключаются в развитии ненефтяного сектора, производстве замещающей импорт, экспортоспособной продукции, экспорт которой приносит нашей стране валюту, так как наши валютные доходы резко сократились. Средства здесь, конечно, в первую очередь, должны выделяться на такие направления, как сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, строительные материалы, с тем, чтобы мы полностью обеспечили себя этой продукцией за счет внутреннего производства".