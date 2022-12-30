Президент Азербайджана утвердил госбюджет на будущий год

Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О государственном бюджете на 2023 год", принятый Милли Меджлисом 9 декабря.

Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О государственном бюджете на 2023 год", принятый Милли Меджлисом 9 декабря.

Как сообщает Report, доходы государственного бюджета на 2023 год утверждены в размере 30 млрд 773 млн 978 тыс. манатов, расходы – 33 млрд 353 млн 278 тыс манатов.

Это соответственно на 5,4% и 3,25% больше по сравнению с утвержденными прогнозами 2021 года.

В итоге в бюджете образуется дефицит в размере 2 579,3 млн манатов, что на 17% меньше в годовом сравнении.

Из доходов бюджета 30 млрд 16 млн 998 тыс манатов являются централизованными доходами, 756 млн 980 тыс манатов – местными доходами, из расходов 32 млрд 583 млн 992 тыс манатов централизованные расходы, а 769 млн 286 тыс манатов – расходы местного бюджета.