О нас

Президент Азербайджана утвердил госбюджет на будущий год

Президент Азербайджана утвердил госбюджет на будущий год Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О государственном бюджете на 2023 год", принятый Милли Меджлисом 9 декабря.
Финансы
30 декабря 2022 г. 16:28
Президент Азербайджана утвердил госбюджет на будущий год

Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О государственном бюджете на 2023 год", принятый Милли Меджлисом 9 декабря.

Как сообщает Report, доходы государственного бюджета на 2023 год утверждены в размере 30 млрд 773 млн 978 тыс. манатов, расходы – 33 млрд 353 млн 278 тыс манатов.

Это соответственно на 5,4% и 3,25% больше по сравнению с утвержденными прогнозами 2021 года.

В итоге в бюджете образуется дефицит в размере 2 579,3 млн манатов, что на 17% меньше в годовом сравнении.

Из доходов бюджета 30 млрд 16 млн 998 тыс манатов являются централизованными доходами, 756 млн 980 тыс манатов – местными доходами, из расходов 32 млрд 583 млн 992 тыс манатов централизованные расходы, а 769 млн 286 тыс манатов – расходы местного бюджета.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Prezident gələn ilin dövlət büdcəsini təsdiqləyib

Самое читаемое

СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
28 декабря 2022 г. 00:36
Президент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
26 декабря 2022 г. 21:37
Пеле скончался
Пеле скончался
29 декабря 2022 г. 23:00
В Баку на кругу 20 января будет ограничено движение транспорта
В Баку на кругу "20 января" будет ограничено движение транспорта
29 декабря 2022 г. 09:58
Производитель БПЛА Байрактар приступает к деятельности в Азербайджане
Производитель БПЛА "Байрактар" приступает к деятельности в Азербайджане
26 декабря 2022 г. 13:08
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
28 декабря 2022 г. 00:16
Миротворцы демонтировали и вывезли палатки и жилблоки в направлении Лачынского поста
ФотоМиротворцы демонтировали и вывезли палатки и жилблоки в направлении Лачынского поста
24 декабря 2022 г. 15:30
СМИ: В российском Курске сообщают о взрывах в районе аэродрома
СМИ: В российском Курске сообщают о взрывах в районе аэродрома
25 декабря 2022 г. 11:03
В Азербайджане дан старт разработке стратегии цифровой экономики
В Азербайджане дан старт разработке стратегии цифровой экономики
26 декабря 2022 г. 12:20
Анна Акопян карабахским армянам: Хватит прятаться за спинами детей
Анна Акопян карабахским армянам: "Хватит прятаться за спинами детей"
25 декабря 2022 г. 15:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi