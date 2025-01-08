Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было

Конечно, параметры бюджета также отражают экономический потенциал любой страны - и параметры, и динамика. Бюджет этого года находится на рекордном уровне. Расходы бюджета превышают 41 миллиард манатов. Сводный бюджет превысил 48 миллиардов манатов. Такого

Конечно, параметры бюджета также отражают экономический потенциал любой страны - и параметры, и динамика. Бюджет этого года находится на рекордном уровне. Расходы бюджета превышают 41 миллиард манатов. Сводный бюджет превысил 48 миллиардов манатов. Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

"Перечисляя все эти факторы, я хочу еще раз показать, что мы достигли этих результатов только за счет внутренних ресурсов, благодаря прозрачности, управлению и правильной экономической политике. Я неоднократно говорил и считаю, что все уже видят, что политическая независимость любой страны зависит от ее экономической независимости. То есть если ты с экономической, финансовой точки зрения ни от кого не зависишь, то сможешь проводить независимую политику. В целом, конечно же, есть много других параметров. Но основные экономические показатели заключаются в этом. Конечно, это позволяет нам активнее реализовывать социальные программы", - сказал глава государства.