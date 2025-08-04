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Президент Азербайджана расширил полномочия Гарантийного фонда

Президент Азербайджана расширил полномочия Гарантийного фонда Президент Азербайджана расширил полномочия Гарантийного фонда
Финансы
4 августа 2025 г. 17:09
Президент Азербайджана расширил полномочия Гарантийного фонда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон "О государственном долге", принятый Милли Меджлисом 14 июля.

Как сообщает Report, поправка предусматривает закрытие (погашение) обязательств по государственному долгу и гарантий за счет Гарантийного фонда в случае невозврата ссуд организациями, получившими их из государственного бюджета.

Эта поправка позволит использовать Гарантийный фонд не только для обязательств по государственному долгу и гарантиям, но и для покрытия невозвращенных бюджетных ссуд, превратив его в более гибкий инструмент.

Одновременно в проекте предусматриваются поправки, касающиеся источников Гарантийного фонда, в связи с подготовкой законопроекта о внесении изменений в закон "О бюджетной системе".

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Версия на английском языке President of Azerbaijan expands powers of Guarantee Fund
Версия на азербайджанском языке Prezident Təminat Fonduna yeni səlahiyyət verilməsini təsdiqləyib

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