Президент Азербайджана расширил полномочия Гарантийного фонда

Президент Азербайджана расширил полномочия Гарантийного фонда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон "О государственном долге", принятый Милли Меджлисом 14 июля.

Как сообщает Report, поправка предусматривает закрытие (погашение) обязательств по государственному долгу и гарантий за счет Гарантийного фонда в случае невозврата ссуд организациями, получившими их из государственного бюджета.

Эта поправка позволит использовать Гарантийный фонд не только для обязательств по государственному долгу и гарантиям, но и для покрытия невозвращенных бюджетных ссуд, превратив его в более гибкий инструмент.

Одновременно в проекте предусматриваются поправки, касающиеся источников Гарантийного фонда, в связи с подготовкой законопроекта о внесении изменений в закон "О бюджетной системе".