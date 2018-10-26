Президент Азербайджана: При желании мы можем в течение нескольких месяцев свести внешний долг к нулю

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ "При желании мы можем в течение нескольких месяцев свести внешний долг к нулю".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 октября на открытии VI Бакинского международного гуманитарного форума.

Президент отметил, что за последние 15 лет Азербайджан продемонстрировал самые высокие темпы развития в экономической сфере. "Считаю, что это - рекордный показатель, потому что за минувшие 15 лет валовой внутренний продукт увеличился в 3,2 раза. Таким образом, Азербайджан прошел большой путь развития. Мы обрели полную независимость в экономической сфере. Конечно, экономическая независимость укрепляет нашу политическую независимость. Экономика Азербайджана самодостаточна, она не зависит от внешних кредитов. Мы не только, можно сказать, приостановили получение кредитов, но и сами начали предоставлять кредиты некоторым странам", - заявил президент И. Алиев.

"Макроэкономическая стабильность в Азербайджане находится на очень высоком уровне. Должен сказать, что наш внешний долг составляет всего 20 процентов валового внутреннего продукта. В то же время наши финансовые ресурсы в 4-5 раз превышают наш внешний долг. То есть при желании мы можем в течение нескольких месяцев свести внешний долг к нулю. Поэтому коренные реформы, проводимые в экономической сфере, конечно же, оказали позитивное влияние и на социальную сферу. Если взглянуть на важные направления социальной сферы, то можно увидеть, что за последние 15 лет в Азербайджане число людей, живущих в условиях бедности, сократилось с 49 процентов до 5,4 процента. Безработица, как социальная проблема, можно сказать, устраняется, она находится на уровне 5 процентов. Следует учесть, что в эти годы растет и численность населения, которое увеличивается ежегодно, по меньшей мере, на 100 тысяч человек. Поэтому наше экономическое развитие, в том числе создание социальной инфраструктуры, должно стать постоянным процессом. Мы проделали огромную работу и в этом направлении" , - отметил глава государства.