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    ​Президент Азербайджана подписал указ о приватизации Международного банка

    Документ предусматривает подготовку к приватизации принадлежащего государству пакета акций Международного банка Азербайджана

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал указ о реабилитационных мероприятиях по подготовке к приватизации принадлежащего государству пакета акций ОАО "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı".

    Как сообщает Report, в указе отмечается, что министерство финансов и Центробанк в течение 15 дней должны определить проблемные активы ОАО Международный банк Азербайджана, поэтапно снять с баланса банка эти активы в определенном объеме в обмен на ликвидные средства, и принять меры по передачи в управление ЗАО "Аграркредит" - принадлежащей государству небанковской кредитной организации.

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