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Президент Азербайджана обновил 10-летний указ о грантах

Президент Азербайджана обновил 10-летний указ о грантах Президент Азербайджана обновил 10-летний указ о грантах
Финансы
4 августа 2025 г. 16:38
Президент Азербайджана обновил 10-летний указ о грантах

Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ от 21 октября 2015 года "Об утверждении списка организаций, финансируемых из государственного бюджета, которые могут предоставлять гранты юридическим и физическим лицам в соответствии со сферами их деятельности".

Как сообщает Report, глава государства подписал новый указ, вносящий соответствующие коррективы.

Согласно указу, документ десятилетней давности теперь называется "Об утверждении списка организаций, финансируемых из государственного бюджета, которые могут предоставлять гранты юридическим и физическим лицам, а также муниципалитетам в соответствии со сферами их деятельности". Данное изменение связано с обновлением закона "О грантах".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev amends 10-year decree on grants
Версия на азербайджанском языке Prezident 10 il əvvəlki fərmanını "Qrant haqqında" yeni qanuna uyğunlaşdırıb

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