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Президент Азербайджана: Дополнения в бюджет составят как минимум 3 млрд манатов

Президент Азербайджана: Дополнения в бюджет составят как минимум 3 млрд манатов В целом, считаю, что дополнения в бюджет составят как минимум 3 миллиарда манатов. Их основная часть будет использована в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура.
Финансы
18 апреля 2023 г. 17:51
Президент Азербайджана: Дополнения в бюджет составят как минимум 3 млрд манатов

В целом, считаю, что дополнения в бюджет составят как минимум 3 миллиарда манатов. Их основная часть будет использована в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью Азербайджанскому телевидению 18 апреля в Сальянском районе.

"На втором месте будут наши военные расходы, потому что и в этом тоже есть большая необходимость. Все следят за процессами, происходящими в мире. В мире возрастают угрозы, возрастает опасность. Конечно, разбив голову врагу во Второй Карабахской войне, мы одержали грандиозную победу. Но в Армении вновь поднимают голову реваншистские силы, мы должны быть готовы к любой ситуации и создать такую армию, которая будет образцовой и одной из самых сильных в мировом масштабе. И сегодня Азербайджанская армия сильна", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: Additions to budget will account for at least 3 billion manats
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Büdcəyə əlavələr ən azı 3 milyard manat səviyyəsində olacaq"

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