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Президент АБР присоединится к мировым лидерам на COP29 в Баку

Президент АБР присоединится к мировым лидерам на COP29 в Баку Президент Азиатского банка развития (АБР) Масацугу Асакава подтвердил свое участие в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в ноябре в Азербайджане.
Финансы
2 сентября 2024 г. 12:49
Президент АБР присоединится к мировым лидерам на COP29 в Баку

Президент Азиатского банка развития (АБР) Масацугу Асакава подтвердил свое участие в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в ноябре в Азербайджане.

Об этом сообщили Report источники в правительстве страны.

Масацугу Асакава примет участие в Саммите мировых лидеров по климатической деятельности, который пройдет 12-13 ноября в рамках COP29.

АБР оказывает поддержку Азербайджану в организации COP29, предоставляя помощь в наращивании потенциала правительственных учреждений, участвующих в подготовке к этому глобальному мероприятию. Кроме того, банк готов предоставить свой опыт, финансовые ресурсы и поддержку в реализации климатических проектов в стране, а также в увеличении доли возобновляемых источников энергии в общем производстве.

Напомним, что в июне этого года, по случаю 25-летия партнерства между Азербайджаном и АБР, М. Асакава уже посещал Баку. С момента вступления Азербайджана в банк в 1999 году АБР выделил более 5 млрд долларов США на проекты в сферах транспорта, энергетики, здравоохранения и сельского хозяйства.

АБР был основан в 1966 году, его акционерами являются 68 стран, из которых 49 расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Версия на английском языке ADB president to join world leaders at COP29 in Baku
Версия на азербайджанском языке ADB prezidenti Bakıda keçiriləcək COP29-da dünya liderlərinə qoşulacaq

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