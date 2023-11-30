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Президент АБР: Планируется направить $100 млрд на усилия по борьбе с изменением климата

Президент АБР: Планируется направить $100 млрд на усилия по борьбе с изменением климата Азиатский банк развития (АБР) планирует направить 100 млрд долларов на усилия по борьбе с изменением климата до 2030 года.
Финансы
30 ноября 2023 г. 15:31
Президент АБР: Планируется направить $100 млрд на усилия по борьбе с изменением климата

Азиатский банк развития (АБР) планирует направить 100 млрд долларов на усилия по борьбе с изменением климата до 2030 года.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил президент АБР Масацугу Асакава на открытии Министерской конференции Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) в Тбилиси.

В 2023 году Грузия является страной-председателем CAREC и 30 ноября принимает 22-й министериал CAREC. В ходе мероприятия будет рассмотрен для утверждения документ "Видение CAREC по изменению климата".

"Наша амбиция заключается в финансировании усилий по борьбе с изменением климата в общей сложности в размере 100 млрд долларов в период 2019-2030 годов", - заявил Асакава.

По его словам, по состоянию на прошлый год уже одобрено 21 млрд долларов, из которых 6,5 млрд направлены в страны Программы регионального экономического сотрудничества Центральной Азии (ЦА).

"Мы также поддержали капитальные реформы, для реализации которых за финансированием Азиатского банка развития последует дополнительно 100 млрд долларов в течение следующего десятилетия. Это 40%-ое увеличение нашей способности справляться с кризисами, включая изменение климата", – отметил он.

Он также отметил важность восполнения финансового дефицита. По его данным, странам ЦА в рамках программы потребуется более 1 трлн долларов в год до 2030 года для удовлетворения потребностей в инфраструктурном секторе, поддержания экономического роста и реагирования на многогранные вызовы региона.

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Версия на английском языке ADB plans to allocate $100B to efforts to combat climate change
Версия на азербайджанском языке ADB prezidenti: “İqlim dəyişikliyi ilə mübarizə səylərinə 100 milyard dollar ayırmağı planlaşdırırıq”

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