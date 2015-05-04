​Президент АБР: Мы продолжим сильную поддержку региона

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "Азиатский банк развития (АБР) вот уже 15 лет имеет партнерские связи с Азербайджаном. В Азербайджане выросли доходы, снизился уровень бедности. Это вклад Азербайджана в продолжительное развитие".

Как сообщает Report, об этом заявил на проходящем в Баку заседании Совета директоров АБР президент банка Такехико Накао: "Общая сумма финансовой поддержки АБР составляет 23 млрд. долларов, собственные средства достигли 10 млрд. долларов. Это рекордная цифра за последние годы".

Наряду с этим, он добавил, что АБР поощряет получение качественного образования: "Изучив состояние азербайджанских школ, мы сможем судить о прогрессировании нации".

Глава АБР отметил, что собственные возможности финансирования организации будут доведены в 2017 году до 50%: "Мы должны сохранить темпы роста Азиатско-Тихоокеанского региона, провести структурные реформы. Мы продолжим сильную поддержку региона".

"В целом, в регионе необходимо снизить уровень бедности. На сегодняшний день 544 млн. людей работают за 1,5 доллара в день. Мы должны учитывать, что потребительская корзина остается традиционной, а цены на продовольствие растут. Если изменить расчет показателя уровня бедности, то цифры станут еще выше", - заявил Т.Накао.

По словам президента банка, 2015 год должен стать годом реализации международных инициатив. В декабре этого года в Париже (Франция) состоится конференция, где будут предложены различные инициативы в связи с изменениями климатических условий.