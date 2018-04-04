Превратите телефон в незаменимый инструмент контроля ваших денег!

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Вы когда-нибудь задумывались о том, как вы тратите свои деньги? Сколько инструментов и поэтапных процедур вы для этого используете? Наличные, банковские карты, банки, платёжные терминалы… А нельзя ли, чтобы все было проще? Можно!

На деле, вы можете забыть про все эти долгие операции, смену мест и потерю времени… и пользоваться лишь одним телефоном, на котором будет мобильное приложение AccessBank – myAccess.

Что же дает вам это приложение и почему мобайл-банкинг является качественно новым подходом к контролю своих финансов и управлению ими?

Для начала давайте определим, какие денежные операции приходится проводить обычному гражданину чаще всего.

1. Получение денег . Для того, чтобы задуматься о трате денег, нужно первым делом их получить. Речь идет о зарплате или о любом другом доходе. Скачав myAccess на телефон, вам не придется больше проверять баланс карты в терминалах, чтобы узнать "села" ли зарплата или нет. Достаточно открыть приложение и посмотреть состояние счета (хоть по нескольку раз в час – главное, у себя дома, не завися от карт и терминалов).

Для того, чтобы задуматься о трате денег, нужно первым делом их получить. Речь идет о зарплате или о любом другом доходе. Скачав myAccess на телефон, вам не придется больше проверять баланс карты в терминалах, чтобы узнать "села" ли зарплата или нет. Достаточно открыть приложение и посмотреть состояние счета (хоть по нескольку раз в час – главное, у себя дома, не завися от карт и терминалов). Прежде чем перейти к следующей операции с финансами, необходимо отметить самую важную вещь – чтобы проводить какие-либо действия в myAccess, необходимо иметь текущий счет в AccessBank. Ведь, согласитесь, чтобы деньгами управлять, их все же нужно где-то держать. Счет можно иметь как в национальной, так и иностранной валюте, что является неоспоримым преимуществом, ведь это дает возможность проводить следующую операцию прямо в телефоне.

2. Обмен валюты . Теперь вам не нужно беспокоиться о том, до какого времени работают банки, открыты ли они в выходные – достаточно всего лишь перевести деньги со счета в национальной валюте на счет в иностранной (либо наоборот). Имея два таких счета, вы можете обменивать валюту в любое время суток – хоть в три часа ночи! (об этом мы подробнее расскажем в следующих статьях). Эта функция помимо всего прочего избавляет вас от необходимости брать с собой наличные при поездке за границу.

Теперь вам не нужно беспокоиться о том, до какого времени работают банки, открыты ли они в выходные – достаточно всего лишь перевести деньги со счета в национальной валюте на счет в иностранной (либо наоборот). Имея два таких счета, вы можете обменивать валюту в любое время суток – хоть в три часа ночи! (об этом мы подробнее расскажем в следующих статьях). Эта функция помимо всего прочего избавляет вас от необходимости брать с собой наличные при поездке за границу.

3. Перевод денег со счета на счет . Деньги можно также послать кому-то на счет – как внутри страны, так и заграницу. Особенно это актуально в тех случаях, когда у вашего друга или близкого человека закончились деньги за рубежом после 6 вечера или в выходные (об этом также читайте в наших следующих статьях).

. Деньги можно также послать кому-то на счет – как внутри страны, так и заграницу. Особенно это актуально в тех случаях, когда у вашего друга или близкого человека закончились деньги за рубежом после 6 вечера или в выходные (об этом также читайте в наших следующих статьях). Эта функция также очень актуальна для компаний. Ведь каждый месяц компания обязана перечислять зарплату всем сотрудникам. В myAccess можно автоматизировать этот процесс, и программа будет делать все за вас каждый месяц, пока вы не отмените процесс.

Более того, если и получатель и отправитель имеют счета в AccessBank, то все переводы со счета на счет будут осуществляться абсолютно БЕСПЛАТНО.





4. Ведение отчетности по всем транзакциям . Признайтесь, для получения выписки со счета вы идете в банк и ждете свою очередь? Но ведь это вчерашний день! В myAccess вы постоянно можете видеть историю всех транзакций, наблюдать за состоянием переводов, а также любых действий с вашим счетом. При желании можно включить функцию SMS-оповещения.

Признайтесь, для получения выписки со счета вы идете в банк и ждете свою очередь? Но ведь это вчерашний день! В myAccess вы постоянно можете видеть историю всех транзакций, наблюдать за состоянием переводов, а также любых действий с вашим счетом. При желании можно включить функцию SMS-оповещения.

5. Оплата кредита через myAccess осуществляется в считанные секунды.

через myAccess осуществляется в считанные секунды.

Таким образом, если мы сегодня стремимся к комфорту во всем (от онлайн-шопинга до голосового поиска на телефоне), то почему бы не задуматься о комфорте управления своими финансами. Ведь myAccess предоставляет для этого все возможности!

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