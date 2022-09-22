Премьер-министр: Социальные расходы в следующем году будут на 9,2% больше, чем в текущем

Премьер-министр: Социальные расходы в следующем году будут на 9,2% больше, чем в текущем

В госбюджете Азербайджана на 2023 год социально ориентированные расходы предусмотрены на 9,2% больше, чем в 2022 году.

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