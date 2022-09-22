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Премьер-министр: Социальные расходы в следующем году будут на 9,2% больше, чем в текущем

Премьер-министр: Социальные расходы в следующем году будут на 9,2% больше, чем в текущем В госбюджете Азербайджана на 2023 год социально ориентированные расходы предусмотрены на 9,2% больше, чем в 2022 году.
Финансы
22 сентября 2022 г. 19:52
Премьер-министр: Социальные расходы в следующем году будут на 9,2% больше, чем в текущем

В госбюджете Азербайджана на 2023 год социально ориентированные расходы предусмотрены на 9,2% больше, чем в 2022 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на расширенном заседании, посвященном обсуждению проектов государственного и сводного бюджетов на 2023 год, а также показателей сводного бюджета на следующие три года.

Премьер-министр подчеркнул, что усиление социальной защиты и социального обеспечения населения, семей шехидов, ветеранов, улучшение социального благосостояния малообеспеченных слоев населения постоянно находятся в центре внимания главы государства, и отметил, что в этом направлении запланировано продолжение реформ, осуществление мер социальной поддержки уязвимых групп населения с учетом инфляции.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir: "Gələn il sosialyönlü xərclər bu illə müqayisədə 9,2 % çox olacaq"

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