Премьер-министр: Социальные расходы в следующем году будут на 9,2% больше, чем в текущем

В госбюджете Азербайджана на 2023 год социально ориентированные расходы предусмотрены на 9,2% больше, чем в 2022 году.
Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на расширенном заседании, посвященном обсуждению проектов государственного и сводного бюджетов на 2023 год, а также показателей сводного бюджета на следующие три года.
Премьер-министр подчеркнул, что усиление социальной защиты и социального обеспечения населения, семей шехидов, ветеранов, улучшение социального благосостояния малообеспеченных слоев населения постоянно находятся в центре внимания главы государства, и отметил, что в этом направлении запланировано продолжение реформ, осуществление мер социальной поддержки уязвимых групп населения с учетом инфляции.