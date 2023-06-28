Премьер Италии выступила против повышения процентных ставок ЕЦБ

Италия не разделяет подхода Европейского центрального банка (ЕЦБ) к борьбе с инфляцией путем повышения процентных ставок.

Италия не разделяет подхода Европейского центрального банка (ЕЦБ) к борьбе с инфляцией путем повышения процентных ставок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду, выступая в парламенте, премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

"Высокая инфляция вновь вредит экономикам, это ненавистный налог, который ударяет по менее благополучным. И совершенно правильно бороться с ней, но упрощенная формула увеличения процентных ставок, к которой обращается ЕЦБ, в глазах многих не представляется верным путем", - сказала Мелони.

Она отметила, что рост инфляции стал результатом энергетического кризиса. "Нельзя не задуматься, не станет ли лечение постоянным повышением процентных ставок более вредным, чем заболевание", - добавила она.

Ранее намерение ЕЦБ повышать процентные ставки подверг резкой критике вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард анонсировала, что в июле могут быть вновь повышены процентные ставки в качестве противодействия инфляции.

Отметим, что в последний раз в мае ЕЦБ повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 3,75%.