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Премьер Грузии и глава ЕБРР обсудили финансируемые банком в стране проекты

Премьер Грузии и глава ЕБРР обсудили финансируемые банком в стране проекты Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо на встрече в Мюнхене обсудили текущие и будущие проекты, осуществляемые при поддержке банка.
Финансы
18 февраля 2023 г. 14:06
Премьер Грузии и глава ЕБРР обсудили финансируемые банком в стране проекты

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо на встрече в Мюнхене обсудили текущие и будущие проекты, осуществляемые при поддержке банка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила пресс-служба правительства Грузии.

"Стороны обсудили текущие и запланированные на будущее проекты, осуществляемые при финансировании банка в сферах транспортной и муниципальной инфраструктуры, образования, энергетики, банковского сектора и сельского хозяйства", - говорится в сообщении. Как отмечается, встреча состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По данным правительства, за время сотрудничества ЕБРР вложил в Грузию порядка 4,9 млрд евро.

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Версия на английском языке Georgian PM, EBRD president discuss future projects

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