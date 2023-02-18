Премьер Грузии и глава ЕБРР обсудили финансируемые банком в стране проекты

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо на встрече в Мюнхене обсудили текущие и будущие проекты, осуществляемые при поддержке банка.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо на встрече в Мюнхене обсудили текущие и будущие проекты, осуществляемые при поддержке банка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила пресс-служба правительства Грузии.

"Стороны обсудили текущие и запланированные на будущее проекты, осуществляемые при финансировании банка в сферах транспортной и муниципальной инфраструктуры, образования, энергетики, банковского сектора и сельского хозяйства", - говорится в сообщении. Как отмечается, встреча состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По данным правительства, за время сотрудничества ЕБРР вложил в Грузию порядка 4,9 млрд евро.