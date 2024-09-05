Премьер Азербайджана и региональный директор IFC обсудили перспективы сотрудничества

17:11

Всемирный банк готовит новую Рамочную программу партнерства (РПП) с Азербайджаном на 2025-2029 годы.

Как сообщает Report со ссылкой на Кабмин, об этом говорилось на встрече премьер-министра Азербайджана Али Асадова с Инес Рошей, региональным директором по Европе Международной финансовой корпорации (IFC), входящий в структуру Всемирного банка.

Стороны отметили важность Рамочной программы партнерства ВБ с Азербайджаном и обсудили подготовку новой РПП, рассчитанной на 2025-2029 годы.

Стороны выразили удовлетворение уровнем сотрудничества страны с IFC, результатами совместных проектов в различных областях.

На встрече обсуждались возможности сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, в том числе государственно-частное партнерство, привлечение иностранных инвестиций, совместная деятельность в рамках COP29 и другие актуальные направления.