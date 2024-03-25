Преемница Binance биржа CommEX объявила о закрытии

Биржа CommEX, которая стала преемницей криптобиржи Binance для российских пользователей после введения санкций санкций, объявила о закрытии.

Биржа CommEX, которая стала преемницей криптобиржи Binance для российских пользователей после введения санкций санкций, объявила о закрытии.

Как передает сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант", с 25 марта биржа закроет регистрацию новых пользователей и перевод активов с Binance.

"Мы вынуждены сообщить о постепенной приостановке операций на платформе CommEX с 25 марта 2024 года", - сообщила биржа.

Аккаунты пользователей, на которых останутся активы после 10 мая, будут облагаться платой за управление активами в размере 1%. Руководство биржи рекомендует оперативно закрыть позиции и вывести активы на сторонние кошельки.