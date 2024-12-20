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Предварительный проект Государственной инвестиционной программы будет представлен и в Экономический совет

Предварительный проект Государственной инвестиционной программы будет представлен и в Экономический совет Министерство экономики будет представлять предварительный проект Государственной инвестиционной программы по соответствующим направлениям на среднесрочный период в Экономический совет до 5 апреля каждого года.
Финансы
20 декабря 2024 г. 16:47
Предварительный проект Государственной инвестиционной программы будет представлен и в Экономический совет

Министерство экономики будет представлять предварительный проект Государственной инвестиционной программы по соответствующим направлениям на среднесрочный период в Экономический совет до 5 апреля каждого года.

Как сообщает Report, это отражено в новых "Правилах составления, исполнения, мониторинга и оценки Государственной инвестиционной программы", утвержденных сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Проект программы будет представлен в Кабинет министров до 15 апреля каждого года, уточненный проект по соответствующим направлениям - в Министерство финансов до 1 августа с целью согласования с государственным бюджетом, а в Счетную палату - до 15 сентября для подготовки заключения по проекту государственного бюджета на следующий год.

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