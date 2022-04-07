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Представители ведущих французских компаний находятся с визитом в Азербайджане

Представители ведущих французских компаний находятся с визитом в Азербайджане Сегодня министр финансов, сопредседатель Межправительственной экономической комиссии Азербайджан-Франция Самир Шарифов встретился с делегацией во главе с директором Организации предпринимателей Франции (MEDEF International) Филиппом Готье.
Финансы
7 апреля 2022 г. 17:09
Представители ведущих французских компаний находятся с визитом в Азербайджане

Сегодня министр финансов, сопредседатель Межправительственной экономической комиссии Азербайджан-Франция Самир Шарифов встретился с делегацией во главе с директором Организации предпринимателей Франции (MEDEF International) Филиппом Готье.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Шарифов отметил, что французские компании успешно работают в стране, используя экономический потенциал Азербайджана и созданную для предпринимателей благоприятную бизнес-среду. По словам министра, осуществляя деятельность в свободной экономической зоне Алят, французские предприниматели могут увеличить объем продаж продукции и услуг в страны региона.

Готье сообщил, что целью визита в Азербайджан делегации MEDEF International, в котором представлены около 7100 французских компаний, является ознакомление с современными приоритетами, определенными правительством Азербайджана для диверсификации экономики в период после пандемии, а также развития и восстановления освобожденных территорий.

Во встрече также принял участие посол Франции в Азербайджане Закари Гросс.

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Версия на английском языке Reps of leading French companies on visit to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Fransanın aparıcı şirkətlərinin nümayəndələri Azərbaycanda səfərdədir

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