Представители ведущих французских компаний находятся с визитом в Азербайджане

Сегодня министр финансов, сопредседатель Межправительственной экономической комиссии Азербайджан-Франция Самир Шарифов встретился с делегацией во главе с директором Организации предпринимателей Франции (MEDEF International) Филиппом Готье.

Сегодня министр финансов, сопредседатель Межправительственной экономической комиссии Азербайджан-Франция Самир Шарифов встретился с делегацией во главе с директором Организации предпринимателей Франции (MEDEF International) Филиппом Готье.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Шарифов отметил, что французские компании успешно работают в стране, используя экономический потенциал Азербайджана и созданную для предпринимателей благоприятную бизнес-среду. По словам министра, осуществляя деятельность в свободной экономической зоне Алят, французские предприниматели могут увеличить объем продаж продукции и услуг в страны региона.

Готье сообщил, что целью визита в Азербайджан делегации MEDEF International, в котором представлены около 7100 французских компаний, является ознакомление с современными приоритетами, определенными правительством Азербайджана для диверсификации экономики в период после пандемии, а также развития и восстановления освобожденных территорий.

Во встрече также принял участие посол Франции в Азербайджане Закари Гросс.