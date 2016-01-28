​Представители МВФ и Всемирного банка встретились с министром финансов Азербайджана

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Начался визит миссии Всемирного банка (ВБ) в Азербайджане. Как сообщает Report, визит завершится на следующей неделе.

Возглавляемая координатором ВБ по частному и финансовому сектору на Южном Кавказе Анжелой Пригожиной миссия совместно с представителями Международного валютного фонда (МВФ) сегодня встретилась с министром финансов Азербайджана Самиром Шарифовым.

По информации, А.Пригожина также планирует встретиться с главами ряда государственных и коммерческих банков.

Отметим, что в последний раз А.Пригожина была с визитом в Азербайджане 5-9 октября 2015 года.