 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Представители МВФ и Всемирного банка встретились с министром финансов Азербайджана

    Миссию возглавляет ​координатор ВБ Анжела Пригожина

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Начался визит миссии Всемирного банка (ВБ) в Азербайджане. Как сообщает Report, визит завершится на следующей неделе.

    Возглавляемая координатором ВБ по частному и финансовому сектору на Южном Кавказе Анжелой Пригожиной миссия совместно с представителями Международного валютного фонда (МВФ) сегодня встретилась с министром финансов Азербайджана Самиром Шарифовым.

    По информации, А.Пригожина также планирует встретиться с главами ряда государственных и коммерческих банков.

    Отметим, что в последний раз А.Пригожина была с визитом в Азербайджане 5-9 октября 2015 года. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi