Представители Корейской биржи посетили Бакинскую фондовую биржу

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялась встреча с делегацией Корейской биржи.

Как сообщает Report, основное внимание на встрече было уделено расширению возможностей существующих торговых систем, развитию рыночных инструментов, взаимовыгодному сотрудничеству и совместным проектам.

Гости также приняли участие в открытии торговой сессии.

Напомним, что Центральная торговая площадка Азербайджана (CETA), которая включает в себя торговую площадку БФБ, была создана на основе торговых платформ Корейской биржи в 2016 году в рамках проекта модернизации рынков капитала Азербайджана.