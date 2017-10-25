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    Представители Корейской биржи посетили Бакинскую фондовую биржу

    Гости приняли участие в открытии торговой сессии
    © Bfb.az

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялась встреча с делегацией Корейской биржи.

    Как сообщает Report, основное внимание на встрече было уделено расширению возможностей существующих торговых систем, развитию рыночных инструментов, взаимовыгодному сотрудничеству и совместным проектам.

    Гости также приняли участие в открытии торговой сессии.

    Напомним, что Центральная торговая площадка Азербайджана (CETA), которая включает в себя торговую площадку БФБ, была создана на основе торговых платформ Корейской биржи в 2016 году в рамках проекта модернизации рынков капитала Азербайджана.

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