Представители Генерального аудиторского суда Саудовской Аравии проведут оценку деятельности СП

Делегация Генерального аудиторского суда Саудовской Аравии посетила Баку с целью проведения коллегиальной оценки деятельности Счетной палаты Азербайджана.

Делегация Генерального аудиторского суда Саудовской Аравии посетила Баку с целью проведения коллегиальной оценки деятельности Счетной палаты Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, делегацию принял заместитель председателя палаты Насир Садыгов.

Он подчеркнул важность сотрудничества между двумя учреждениями, отметив, что деятельность Счетной палаты ранее оценивалась другими коллегиальными органами, и эти процессы были успешно завершены.

Глава делегации дал краткую информацию о коллегиальных оценках и выразил уверенность в том, что данный проект также будет успешно реализован.