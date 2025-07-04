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Представители Генерального аудиторского суда Саудовской Аравии проведут оценку деятельности СП

Представители Генерального аудиторского суда Саудовской Аравии проведут оценку деятельности СП Делегация Генерального аудиторского суда Саудовской Аравии посетила Баку с целью проведения коллегиальной оценки деятельности Счетной палаты Азербайджана.
Финансы
4 июля 2025 г. 10:19
Представители Генерального аудиторского суда Саудовской Аравии проведут оценку деятельности СП

Делегация Генерального аудиторского суда Саудовской Аравии посетила Баку с целью проведения коллегиальной оценки деятельности Счетной палаты Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, делегацию принял заместитель председателя палаты Насир Садыгов.

Он подчеркнул важность сотрудничества между двумя учреждениями, отметив, что деятельность Счетной палаты ранее оценивалась другими коллегиальными органами, и эти процессы были успешно завершены.

Глава делегации дал краткую информацию о коллегиальных оценках и выразил уверенность в том, что данный проект также будет успешно реализован.

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Версия на английском языке Saudi General Court of Audit to evaluate performance of Azerbaijan's Chamber of Accounts
Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanının Baş Audit Məhkəməsi Hesablama Palatasının fəaliyyətini qiymətləndirəcək

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