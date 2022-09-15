Представители АБР были проинформированы о стратегии социально-экономического развития Азербайджана

Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) Исрафил Мамедов встретился с делегацией, возглавляемой вице-президентом Азиатского банка развития (АБР) Шиксином Ченом.

Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) Исрафил Мамедов встретился с делегацией, возглавляемой вице-президентом Азиатского банка развития (АБР) Шиксином Ченом.

Как сообщает Report со ссылкой на ГНФАР, на встрече И.Мамедов проинформировал гостей об инвестиционной политике фонда, основных направлениях инвестиционного портфеля, проектах, финансируемых за счет средств фонда, роли фонда в обеспечении макроэкономической стабильности в стране, подробно рассказал об основных целях Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы.

Исполнительный директор высоко оценил инициативы банка в Азербайджане.

Ш.Чен выразил надежду, что сотрудничество с Азербайджаном в области устойчивого развития будет развиваться и в будущем.