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Представители АБР были проинформированы о стратегии социально-экономического развития Азербайджана

Представители АБР были проинформированы о стратегии социально-экономического развития Азербайджана Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) Исрафил Мамедов встретился с делегацией, возглавляемой вице-президентом Азиатского банка развития (АБР) Шиксином Ченом.
Финансы
15 сентября 2022 г. 16:43
Представители АБР были проинформированы о стратегии социально-экономического развития Азербайджана

Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) Исрафил Мамедов встретился с делегацией, возглавляемой вице-президентом Азиатского банка развития (АБР) Шиксином Ченом.

Как сообщает Report со ссылкой на ГНФАР, на встрече И.Мамедов проинформировал гостей об инвестиционной политике фонда, основных направлениях инвестиционного портфеля, проектах, финансируемых за счет средств фонда, роли фонда в обеспечении макроэкономической стабильности в стране, подробно рассказал об основных целях Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы.

Исполнительный директор высоко оценил инициативы банка в Азербайджане.

Ш.Чен выразил надежду, что сотрудничество с Азербайджаном в области устойчивого развития будет развиваться и в будущем.

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Версия на английском языке ADB officials informed about Development Strategy for 2022-2026
Версия на азербайджанском языке ADB rəsmiləri 2022-2026-cı illər üzrə İnkişaf Strategiyası barədə məlumatlandırılıb

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