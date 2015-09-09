​Представительство латвийского банка в Азербайджане закрылось

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Представительство латвийской компании Baltikums International SLA в Азербайджане объявило о своей ликвидации. По полученной Report информации, компания предоставила кредиторам два месяца для предъявления ими требований.

По информации, с этой целью кредиторы должны обратиться в офис компании, расположенный на 2-м этаже Gulustan Residency по адресу г.Баку, пр.Бюль-бюля, 44.

Отметим, что головной офис Baltikums International SLA расположен в Риге (Латвия). Компания является стратегическим партнером Baltikums Bank и представляет интересы банка в зарубежных странах.