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    ​Представительство латвийского банка в Азербайджане закрылось

    Baltikums International SLA является стратегическим партнером Baltikums Bank

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Представительство латвийской компании Baltikums International SLA в Азербайджане объявило о своей ликвидации. По полученной Report информации, компания предоставила кредиторам два месяца для предъявления ими требований.

    По информации, с этой целью кредиторы должны обратиться в офис компании, расположенный на 2-м этаже Gulustan Residency по адресу г.Баку, пр.Бюль-бюля, 44.

    Отметим, что головной офис Baltikums International SLA расположен в Риге (Латвия). Компания является стратегическим партнером Baltikums Bank и представляет интересы банка в зарубежных странах.

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