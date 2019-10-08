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Представитель ОЭСР: Вступление Азербайджана в международную коалицию по противодействию уклонению от уплаты налогов - важный шаг

Представитель ОЭСР: Вступление Азербайджана в международную коалицию -
© Report / Firi Salim

"Азербайджан сделал значительный шаг по достижению прозрачности в сфере налогообложения, присоединившись к международной коалиции".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам глава отдела глобальных связей и развития Центра налоговой политики и администрирования Организации экономического сотрудничества и развития Бен Дикинсон.

По его словам, вступление в коалицию поможет предотвратить случаи уклонения от уплаты налогов.

Напомним, что сегодня в Баку стартовало 5-е региональное заседание, посвященное проекту размывания налоговой базы и перемещения прибыли для стран Евразии (BEPS) при поддержке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейской организации налоговых администраций (IOTA) и Министерства налогов.

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