Представитель ОЭСР: Вступление Азербайджана в международную коалицию по противодействию уклонению от уплаты налогов - важный шаг

"Азербайджан сделал значительный шаг по достижению прозрачности в сфере налогообложения, присоединившись к международной коалиции".
Как сообщает Report, об этом сказал журналистам глава отдела глобальных связей и развития Центра налоговой политики и администрирования Организации экономического сотрудничества и развития Бен Дикинсон.
По его словам, вступление в коалицию поможет предотвратить случаи уклонения от уплаты налогов.
Напомним, что сегодня в Баку стартовало 5-е региональное заседание, посвященное проекту размывания налоговой базы и перемещения прибыли для стран Евразии (BEPS) при поддержке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейской организации налоговых администраций (IOTA) и Министерства налогов.
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