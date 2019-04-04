Представитель Fitch: Азербайджан пока зависит от сырьевых цен

Восстановление ненефтяного сектора после девальвации маната в 2015 году – положительный факт. В туристическом секторе отмечаются очень хорошие темпы развития.

Как сообщает Report, об этом заявила на ежегодной конференции международного рейтингового агентства Fitch в Баку директор суверенных фондов компании в Европе Марина Стефани.

По ее словам, Азербайджан пока зависит от сырьевых (нефтяных) цен: "Доля нефти в экспорте составляет 90%. В настоящее время азербайджанский экспорт стабилен, но если возникнет волатильность, то это отразится на экспорте", - добавил он.