Представитель ЕС рассказала о мерах по смягчению последствий изменения климата

Для снижения негативного воздействия климатических изменений, государства должны сосредоточиться на сокращении выбросов парниковых газов, рациональном использовании природных ресурсов и защите окружающей среды.

Для снижения негативного воздействия климатических изменений, государства должны сосредоточиться на сокращении выбросов парниковых газов, рациональном использовании природных ресурсов и защите окружающей среды.

Как сообщает Report, об этом заявила аудитор Европейского Союза Селин Оллье на ежегодном собрании Рабочей группы по экологическому аудиту (WGEA) Европейской организации высших органов аудита (EUROSAI) в Баку.

"Ископаемое топливо, а именно нефть, природный газ и уголь, являются основными источниками парниковых газов. Чтобы решить эту проблему, мы должны отказаться от их использования и перейти к чистым и возобновляемым источникам энергии, включая солнечную, ветровую, гидро- и геотермальную", - сказала Селин Оллье.

По ее словам, повышение энергоэффективности зданий, заводов и транспортных средств может значительно снизить потребление энергии и уменьшить выбросы парниковых газов.

"Леса также играют важную роль в поглощении углерода. Прекращение вырубки лесов и создание новых лесных массивов помогут уменьшить уровень углекислого газа в атмосфере", - отметила Оллье.

Она сказала, что для уменьшения выбросов углекислого газа правительства могут ввести налог на этот вид загрязнения.

"Компании и правительства должны инвестировать в низкоуглеродные технологии и инновации. Например, увеличение числа электромобилей и развитие энергосберегающих технологий могут стать ключевыми шагами в этом направлении", - считает Селин Оллье.