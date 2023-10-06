Представитель ЕЦБ: Рост инфляции вызовет дальнейшее повышение ставок

Европейский центробанк (ЕЦБ) может пойти на повышение ставок, если рост зарплат, прибылей, а также новые проблемы с поставками повлияют на ускорение темпов инфляции.

Европейский центробанк (ЕЦБ) может пойти на повышение ставок, если рост зарплат, прибылей, а также новые проблемы с поставками повлияют на ускорение темпов инфляции.

Как передает Report, об этом сообщила член Управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель в интервью газете Jutarnji list.

"Я все еще вижу, что существуют риски для роста инфляции, - сказала она. - Если они материализуются, то в определенный момент потребуется дальнейшее повышение процентных ставок".

Отметим, что в последний раз ЕЦБ поднял три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. По итогам заседания совета управляющих регулятора, состоявшегося в середине сентября, базовая процентная ставка увеличена до 4,5% годовых.