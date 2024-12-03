Представитель ЦБА: Ряд банков в Азербайджане готовы к внедрению открытого банкинга

10:07

В Азербайджане несколько банков готовы к внедрению открытого банкинга, а остальные завершат подготовку в ближайшее время.

Как сообщает Report, об этом заявил член правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вюсал Халилов на VIII Международном банковском форуме в Баку.

Он отметил, что концепция "открытого банкинга" и инициатива "открытых финансов" направлены на создание прозрачной, инклюзивной и эффективной финансовой экосистемы. Такой подход открывает новые перспективы для банков, финтех-компаний и потребителей.

"Для банков это дополнительные источники доходов, оптимизация услуг и улучшение клиентского опыта. Финтех-компании получают возможность сотрудничать с банками и использовать передовые финансовые решения, а потребители - более широкий выбор, прозрачность и доступ к безопасным услугам. Несколько банков уже полностью готовы к переходу в продакшн-среду, а остальные завершат подготовку в ближайшее время", - сказал Халилов.

Также он подчеркнул, что банки активно поддерживают переход к зеленой экономике.

"В рамках COP29 местные банки взяли на себя финансовые обязательства по выдаче в этом направлении кредитов на 2 млрд манатов до 2030 года", - отметил Халилов.