Представитель ЦБА: Номинальная стоимость маната не будет увеличена

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не планирует увеличивать номинальную стоимость национальной валюты - маната, а также вводить в обращение новые банкноты с более высоким номиналом.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не планирует увеличивать номинальную стоимость национальной валюты - маната, а также вводить в обращение новые банкноты с более высоким номиналом.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ЦБА Агшин Велиев на пресс-конференции, посвященной изменению параметров учетной ставки.

"Памятные банкноты номиналом 500 манатов, посвященные победе в 44-дневной Отечественной войне, были выпущены в обращение в ограниченном количестве. Однако выпуск в обращение новых банкнот с более высоким номиналом не планируется. В этом нет необходимости", - сказал А.Велиев.