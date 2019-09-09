Кристалина Георгиева является единственным кандидатом на пост главы МВФ

Представитель Болгарии Кристалина Георгиева является единственным номинированным кандидатом на должность директора - распорядителя Международного валютного фонда (МВФ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Исполнительного совета фонда, опубликованном в понедельник на его сайте.

"Срок подачи заявок кандидатов на пост следующего директора - распорядителя МВФ завершился 6 сентября. Единственный кандидат, гражданка Болгарии Кристалина Георгиева, подтвердила готовность номинироваться на эту должность", - сказано в сообщении на сайте фонда