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Кристалина Георгиева является единственным кандидатом на пост главы МВФ

Представитель Болгарии - единственный кандидат на пост главы МВФ

Представитель Болгарии Кристалина Георгиева является единственным номинированным кандидатом на должность директора - распорядителя Международного валютного фонда (МВФ). 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Исполнительного совета фонда, опубликованном в понедельник на его сайте.

"Срок подачи заявок кандидатов на пост следующего директора - распорядителя МВФ завершился 6 сентября. Единственный кандидат, гражданка Болгарии Кристалина Георгиева, подтвердила готовность номинироваться на эту должность", - сказано в сообщении на сайте фонда

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