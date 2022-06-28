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Представитель банка: Российско-украинская война создает проблемы для денежных переводов

Представитель банка: Российско-украинская война создает проблемы для денежных переводов Российско-украинская война повлияла и на Азербайджан, имеющий торговые связи с обеими странами.
Финансы
28 июня 2022 г. 13:10
Представитель банка: Российско-украинская война создает проблемы для денежных переводов

Российско-украинская война повлияла и на Азербайджан, имеющий торговые связи с обеими странами.

Об этом сообщил Report генеральный директор PASHA Bank по комплаенсу и управлению Анар Керимов.

"Как известно, количество российских финансовых институтов, в отношении которых вводятся санкции, неуклонно растет. Само собой, это создает проблемы с денежными переводами. Мы пытаемся совершать платежи в других валютах, насколько позволяет законодательство. Речь не может идти о нарушении международных санкций", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Bank rəsmisi: "Rusiya-Ukrayna müharibəsi pul köçürmələrinə problem yaradır"

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