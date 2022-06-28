Представитель банка: Российско-украинская война создает проблемы для денежных переводов

Российско-украинская война повлияла и на Азербайджан, имеющий торговые связи с обеими странами.

Российско-украинская война повлияла и на Азербайджан, имеющий торговые связи с обеими странами.

Об этом сообщил Report генеральный директор PASHA Bank по комплаенсу и управлению Анар Керимов.

"Как известно, количество российских финансовых институтов, в отношении которых вводятся санкции, неуклонно растет. Само собой, это создает проблемы с денежными переводами. Мы пытаемся совершать платежи в других валютах, насколько позволяет законодательство. Речь не может идти о нарушении международных санкций", - отметил он.