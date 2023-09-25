Представитель аппарата Министерства финансов назначен на высокую должность в МВФ

Заместитель директора Центра подготовки рамок среднесрочных расходов аппарата Министерства финансов Рашад Гасанов назначен советником исполнительного директора Международного валютного фонда (МВФ).
Об этом рассказал Report сам Рашад Гасанов.
"С сегодняшнего дня я буду представлять Азербайджан в правлении фонда, осуществляя деятельность в качестве советника исполнительного директора МВФ в столице США Вашингтоне. Я верю, что моя новая миссия позволит мне достойно обеспечить интересы нашей страны в фонде и внести еще больший вклад в экономические реформы, проводимые в Азербайджане. С другой стороны, будет достаточно интересным опытом внести свой вклад в обеспечение стабильности и устойчивого роста мировой экономики как участника глобального процесса принятия решений", - отметил Р.Гасанов.