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Председательство в IOTA на 2024-2025 годы перешло Азербайджану

Председательство в IOTA на 2024-2025 годы перешло Азербайджану Председательство во Внутриевропейской организации налоговых администраций (IOTA) на 2024-2025 годы перешло Азербайджану.
Финансы
20 июня 2024 г. 17:24
Председательство в IOTA на 2024-2025 годы перешло Азербайджану

Председательство во Внутриевропейской организации налоговых администраций (IOTA) на 2024-2025 годы перешло Азербайджану.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу (ГНС) при Министерстве экономики.

По информации, в столице Венгрии Будапеште прошла административная сессия 28-й Генеральной ассамблеи Внутриевропейской организации налоговых администраций. Делегацию Государственной налоговой службы Азербайджана возглавлял глава Службы Орхан Назарли.

На сессии выступил президент IOTA и председатель Национальной налоговой и таможенной администрации Венгрии Ференц Вагуйхели, который представил отчет о проделанной работе и достигнутых результатах за период своего президентства в 2023-2024 годах. В ходе голосования были одобрены документы, охватывающие текущий и среднесрочный периоды деятельности IOTA.

Глава ГНС Орхан Назарли был избран президентом IOTA на 2024-2025 годы. Также состоялось выборы в Исполнительный совет IOTA на этот период. В состав совета вошли Бельгия, Эстония, Финляндия, Венгрия, Румыния, Швейцария и Швеция. Азербайджан, избранный президентом организации, будет председательствовать в Исполнительном совете.

В своем выступлении Орхан Назарли рассказал о современных трендах и вызовах международной налоговой системы, приоритетных направлениях развития налогового администрирования в среднесрочной перспективе.

Было отмечено, что налоговое администрирование является динамичной сферой, требующей высокой компетенции, осведомленности и стратегического подхода. На фоне глобализации и цифровизации в последние годы налоговые системы переживают определенную трансформацию, которая требует организации совершенной и современной налоговой системы на международном уровне и укрепления сотрудничества налоговых администраций для соответствия существующим вызовам.

Отметив, что Государственная налоговая служба впервые будет президентствовать в IOTA, Орхан Назарли проинформировал участников мероприятия о будущих планах. По его словам, в предстоящий период планируется мобилизовать все усилия для повышения эффективности сотрудничества в рамках организации.

Он также подчеркнул, что для применения эффективных механизмов, налоговые администрации должны внимательно отслеживать современные тенденции. Особое внимание будет уделено достижению целей по стратегии IOTA на 2023-2027 годы. Усиление потенциала и увеличение возможностей Генеральной ассамблеи будут в числе главных приоритетов. Следующая сессия Генеральной ассамблеи IOTA состоится в Азербайджане. Орхан Назарли пригласил всех участников к активному участию в предстоящих мероприятиях и инициативах.

В завершение Ференц Вагуйхели передал Орхану Назарли флаг организации, символизирующий президентство IOTA.

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Версия на азербайджанском языке ФотоIOTA-nın 2024-2025-ci illər üzrə prezidentliyi Azərbaycana həvalə edilib

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