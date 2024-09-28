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Председательство COP29 обсудило в США вопросы климатического финансирования

Председательство COP29 обсудило в США вопросы климатического финансирования Назначенный президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев провел в Нью-Йорке переговоры по вопросам климатического финансирования.
Финансы
28 сентября 2024 г. 18:17
Председательство COP29 обсудило в США вопросы климатического финансирования

Назначенный президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев провел в Нью-Йорке переговоры по вопросам климатического финансирования.

Как передает Report, об этом говорится на странице COP29 в социальной сети X.

Согласно информации, обсуждения прошли в рамках Климатической недели с участием президента COP28 и специального представителя ОАЭ по климату Султана Ахмеда Аль Джабера. Стороны рассмотрели дорожную карту по подготовке к COP29.

На встрече также обсуждались вопросы согласования приоритетов на основе результатов COP28, климатического финансирования, достижения амбициозных целей в области климата и значительного прогресса в устойчивости и стабильности на глобальном уровне.

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Версия на английском языке Фото COP29 Presidency explores climate financing in US
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 sədrliyi ABŞ-da iqlimlə bağlı maliyyələşmə məsələlərini müzakirə edib

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