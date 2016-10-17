Председатель Standard Insurance покинул пост

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Председатель правления ОАО Standard Insurance Айдын Рахманов покинул пост.

Как передает Report, информация об этом опубликована на сайте компании.

На его место пока нет назначения. Временным исполняющим обязанности председателя является зампредседателя Камран Багиров.

Напомним, что Standard Insurance основан в 2002 году. Уставный капитал компании равен 11 млн. манатов. Эта сумма сложилась из 11 000 акций номиналом 100 манатов. ЗАО AB Standard является 100%-ным владельцем акций.