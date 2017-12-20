Председатель Стамбульской фондовой биржи находится в Баку

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня председатель правления Бакинской фондовой биржи (БФБ) Вугар Намазов принял председателя Стамбульской фондовой биржи (Borsa İstanbul) Химмета Карадага.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, на встрече основное внимание было уделено расширению сотрудничества между организациями, разработке существующих рыночных инструментов, разработке новых совместных программ обучения и практики, реализации новых проектов в будущем.

Председатель Borsa İstanbul принял участие на открытии торговой сессии БФБ.